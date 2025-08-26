YIT käynnistää kahden asuinkerrostalon urakan työt
Hanke toteutetaan kokonaisvastuu-urakkana (kvr).
YIT ja Asumisoikeus oy Helsingin Hirsipadontie 10 ovat sopineet kahden kerrostalon asumisoikeuskohteen rakentamisesta Helsingin Patolaan.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “YIT käynnistää kahden asuinkerrostalon urakan työt”