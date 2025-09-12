Helsingissä käynnistyy lähes 35 miljoonan euron asuntohanke
Rakentaminen käynnistyy vielä tässä kuussa.
Jalon Uusimaa oy ja Helsingin kaupungin asuntotuotanto ovat allekirjoittaneet urakkasopimukset Helsingin Jätkäsaareen rakennettavista uusista asunnoista. Sopimus kattaa yhteensä 173 asunnon rakentamisen.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Helsingissä käynnistyy lähes 35 miljoonan euron asuntohanke”