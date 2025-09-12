Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Helsingissä käynnistyy lähes 35 miljoonan euron asuntohanke

Rakentaminen käynnistyy vielä tässä kuussa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 12. syyskuuta 2025, 15:45
Havainnekuva. Kuva: Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit

Jalon Uusimaa oy ja Helsingin kaupungin asuntotuotanto ovat allekirjoittaneet urakkasopimukset Helsingin Jätkäsaareen rakennettavista uusista asunnoista. Sopimus kattaa yhteensä 173 asunnon rakentamisen.

