Hovioikeus kovensi konkurssiin menneen rakennusliikkeen johdon tuomioita
Tuomiot tulivat muun muassa törkeistä petoksista sekä törkeistä velallisen epärehellisyyksistä.
Turun hovioikeus on ankaroittanut Lapis Rakennus oy:n ja Lapis Rakennus Holding oy:n kahden vastuuhenkilön tuomioita. Yhtiöiden toimitusjohtaja tuomittiin seitsemän vuoden vankeusrangaistukseen ja hallituksen jäsen kuuden vuoden vankeusrangaistukseen. Toisen hallituksen jäsenen vankeusrangaistus alennettiin neljään ja puoleen vuoteen.
