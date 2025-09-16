Hovioikeus kovensi konkurssiin menneen rakennusliikkeen johdon tuomioita Tuomiot tulivat muun muassa törkeistä petoksista sekä törkeistä velallisen epärehellisyyksistä.

Turun hovioikeus on ankaroittanut Lapis Rakennus oy:n ja Lapis Rakennus Holding oy:n kahden vastuuhenkilön tuomioita. Yhtiöiden toimitusjohtaja tuomittiin seitsemän vuoden vankeusrangaistukseen ja hallituksen jäsen kuuden vuoden vankeusrangaistukseen. Toisen hallituksen jäsenen vankeusrangaistus alennettiin neljään ja puoleen vuoteen.