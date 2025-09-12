Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Kategoriat Rakentaminen

Kohuhotellin työmaa jatkuu lähes kolmen vuoden tauon jälkeen – Valmistumispäivä vihdoin selvillä

SRV otti itse vastuun hankkeesta, jonka alkuperäinen rakennuttaja jätti velvoitteensa hoitamatta ja ajautui konkurssiin.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 12. syyskuuta 2025, 12:12
Oulun torihotelli loppuvuonna 2021. Kuva: Maiju Pohjanheimo

SRV käynnistää uudelleen Oulun keskustaan vuosikausia rakenteilla olleen Torihotellin rakennustyöt. Työmaalla on viimeksi tehty vesikaton huopatöitä lokakuussa 2022.

