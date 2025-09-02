KOVA ennustaa: Asuntotuotannon startti siirtyy ensi vuoteen
Ensi vuoden ennuste on nyt 20 000 asuntoaloitusta, joista 4 000 valtion tuella. Vielä keväällä kokonaismäärän arvioitiin olevan jopa 6 000 asuntoa suurempi.
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat KOVA ry:n tuoreessa suhdanne-ennusteessa Suomen talouskasvuksi arvioidaan tänä vuonna 0,8 prosenttia ja ensi vuonna 1,3 prosenttia. Molemmat lukemat ovat keväällä tehtyjä ennusteita alemmat.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “KOVA ennustaa: Asuntotuotannon startti siirtyy ensi vuoteen”