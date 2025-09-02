Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
KOVA ennustaa: Asuntotuotannon startti siirtyy ensi vuoteen

Ensi vuoden ennuste on nyt 20 000 asuntoaloitusta, joista 4 000 valtion tuella. Vielä keväällä kokonaismäärän arvioitiin olevan jopa 6 000 asuntoa suurempi.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 2. syyskuuta 2025, 9:36
Kovan rahan asuntotuotantoa jarruttavat KOVAn mukaan korkotaso, rakennuskustannukset sekä uusien ja vanhojen asuntojen edelleen leventynyt hintaero. Kuva: Jussi Helttunen

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat KOVA ry:n tuoreessa suhdanne-ennusteessa Suomen talouskasvuksi arvioidaan tänä vuonna 0,8 prosenttia ja ensi vuonna 1,3 prosenttia. Molemmat lukemat ovat keväällä tehtyjä ennusteita alemmat.

