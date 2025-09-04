Lapti tavoittelee puolen miljardin kokoluokkaa – ”Toivotaan, että markkinakin antaa vähän tukea siihen”
Kolme vuotta sitten gryndi toi noin 70 prosenttia yhtiön liikevaihdosta, nyt enää noin 10–15 prosenttia.
- Rakennusliike Laptin tavoitteena on saavuttaa 500 miljoonan euron liikevaihto tällä vuosikymmenellä. Liikevaihto oli 226 miljoonaa euroa viime vuonna.
- Yhtiö on siirtynyt pääasiassa gryndauksesta urakointiin keskittyen suuriin projekteihin, kuten koulut ja päiväkodit, sekä omakehitteisiin ja yhteistyöhankkeisiin, joiden kilpailutuksissa laatu on merkittävä kriteeri.
- Laptilla on yksi gryndihanke käynnissä Oulussa ja lisäksi kolme mahdollista gryndikohdetta Helsingissä, Tampereella ja Oulussa harkinnassa.
- Operatiivinen kannattavuus on paranemassa huolimatta heikosta markkinatilanteesta.
Rakennusliike Laptin kunnianhimoisena tavoitteena on yltää muutaman vuoden sisään puolen miljardin euron liikevaihtoon. Se edellyttää yhtiöltä huomattavaa kasvua nykytasoon nähden.
