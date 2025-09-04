Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Rakentaminen Talous

Lapti tavoittelee puolen miljardin kokoluokkaa – ”Toivotaan, että markkinakin antaa vähän tukea siihen”

Kolme vuotta sitten gryndi toi noin 70 prosenttia yhtiön liikevaihdosta, nyt enää noin 10–15 prosenttia.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 4. syyskuuta 2025, 6:00
Lapti rakentaa parhaillaan VAVille vanhusten palvelukeskusta Vantaan Tikkurilaan. Sen arvo on lähes 30 miljoonaa euroa. Kuva: Lapti

Artikkeli tiivistettynä

  • Rakennusliike Laptin tavoitteena on saavuttaa 500 miljoonan euron liikevaihto tällä vuosikymmenellä. Liikevaihto oli 226 miljoonaa euroa viime vuonna.
  • Yhtiö on siirtynyt pääasiassa gryndauksesta urakointiin keskittyen suuriin projekteihin, kuten koulut ja päiväkodit, sekä omakehitteisiin ja yhteistyöhankkeisiin, joiden kilpailutuksissa laatu on merkittävä kriteeri.
  • Laptilla on yksi gryndihanke käynnissä Oulussa ja lisäksi kolme mahdollista gryndikohdetta Helsingissä, Tampereella ja Oulussa harkinnassa.
  • Operatiivinen kannattavuus on paranemassa huolimatta heikosta markkinatilanteesta.

Tämä on tekoälyn luoma ja toimittajan tarkistama tiivistelmä.

Rakennusliike Laptin kunnianhimoisena tavoitteena on yltää muutaman vuoden sisään puolen miljardin euron liikevaihtoon. Se edellyttää yhtiöltä huomattavaa kasvua nykytasoon nähden.

