Lattiakaivovalmistaja löysi uuden toimitusjohtajan arkkitehtitoimistosta
Susanna Sucksdorff siirtyy Vieserille arkkitehtitoimisto Tengbomin toimitusjohtajan paikalta, jossa hän luotsannut yrityksen Suomen toimintoja.
Lattiakaivoja valmistava Vieser vaihtaa toimitusjohtajaa. Nykyinen toimitusjohtaja Annika Jyllilä-Vertigans keskittyy hallitustyöskentelyyn ja hänen seuraajakseen tulee syyskuun puolivälissä Susanna Sucksdorff.
