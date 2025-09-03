Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Lattiakaivovalmistaja löysi uuden toimitusjohtajan arkkitehtitoimistosta

Susanna Sucksdorff siirtyy Vieserille arkkitehtitoimisto Tengbomin toimitusjohtajan paikalta, jossa hän luotsannut yrityksen Suomen toimintoja.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 3. syyskuuta 2025, 9:00
Tilaajille
Susanna Sucksdorff tarttuu uuteen pestiin syyskuun puolivälissä. (Kuva:Katri Hiukka)

Lattiakaivoja valmistava Vieser vaihtaa toimitusjohtajaa. Nykyinen toimitusjohtaja Annika Jyllilä-Vertigans keskittyy hallitustyöskentelyyn ja hänen seuraajakseen tulee  syyskuun puolivälissä Susanna Sucksdorff.

