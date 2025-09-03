Lujatalolle vankilan laajennusurakka Turusta – toteutus allianssimallilla
Hankkeen kustannusarvio on noin 53 miljoonaa euroa. Rakennustöihin päästään ensi keväänä.
Lujatalo ja Senaatti-kiinteistöt ovat tehneet sopimuksen Turun vankilaan rakennettavasta uudesta sellirakennuksesta.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Lujatalolle vankilan laajennusurakka Turusta – toteutus allianssimallilla”