Millaisia ovat uraauurtavan PPP-hankkeen kokemukset? Espoossa valmistui 2000-luvun alussa Suomen ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke, Kaivomestari.

Espoossa on yhteensä parisenkymmentä PPP- (public private partnership) ja elinkaarikohdetta, pääasiassa kouluja ja päiväkoteja. Heinäkuussa 2003 käyttöön otettu Kaivomestari-rakennus on erikoisuus niiden joukossa, koska se sisältää paitsi Kuninkaantien lukion myös Keski-Espoon uimahallin, kuntosalin ja kahvilan, minkä lisäksi tiloissa on ollut fysioterapian yksikkö sekä alun perin työväenopistonkin käytössä olevia tiloja.