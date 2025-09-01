Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Rakentaminen Uutiset

Millaisia ovat uraauurtavan PPP-hankkeen kokemukset?

Espoossa valmistui 2000-luvun alussa Suomen ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke, Kaivomestari.

Kirjoittaja Kaisa Salminen
Kirjoitettu 1. syyskuuta 2025, 6:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Millaisia ovat uraauurtavan PPP-hankkeen kokemukset?
Espoon Kaivomestarissa on uimahalli ja lukio saman katon alla. Uimahallissa on menossa iso pintaremontti. Kuva: Jussi Helttunen

Espoossa on yhteensä parisenkymmentä PPP- (public private partnership) ja elinkaarikohdetta, pääasiassa kouluja ja päiväkoteja. Heinäkuussa 2003 käyttöön otettu Kaivomestari-rakennus on erikoisuus niiden joukossa, koska se sisältää paitsi Kuninkaantien lukion myös Keski-Espoon uimahallin, kuntosalin ja kahvilan, minkä lisäksi tiloissa on ollut fysioterapian yksikkö sekä alun perin työväenopistonkin käytössä olevia tiloja.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella

Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Millaisia ovat uraauurtavan PPP-hankkeen kokemukset?”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset