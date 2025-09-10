Moottoritie on saamassa jatkoa Kirkkonummella Pääväylää Helsingistä länteen päin parannetaan tulevina vuosina.

Kuuntele juttu

Kantatie 51 on muuttumassa nelikaistaiseksi Kirkkonummen ja Inkoon rajan välillä. Ratkaisulla pyritään parantamaan Länsi-Uudenmaan pääväylän tasoa ja turvallisuutta.

Uudenmaan ely-keskuksen tiedotteen mukaan parantamishanke Siuntion Sunnanvikin ja Kirkkonummen Munkinmäen välillä etenee nyt seuraavaan vaiheeseen. Ympäristövaikutusten arviointimenettely (yva) on valmistunut, ja yleissuunnitteluun on valittu nelikaistainen ratkaisu.

Parannettavat tieosuudet sijoittuvat noin 11 kilometrin matkalle Siuntion ja Kirkkonummen alueille, Inkoon rajan läheisyyteen. Kirkkonummen keskustan kohdalla alkaa Helsingin suuntaan moottoritie eli Länsiväylä.

Yva-menettelyssä tutkittiin kantatien parantamiselle viittä erilaista vaihtoehtoa ja kahta rinnakkaistien linjausta. Valitun vaihtoehdon mukaan nykyinen tie muutetaan kaksiajorataiseksi nelikaistaiseksi väyläksi, johon tulee satasen nopeusrajoitus.

Ratkaisu sisältää myös yhtenäisen rinnakkaistien pohjoispuolelle Siuntiossa sekä kantatie 51:n uuden tielinjauksen Kirkkonummen Pedersin kohdalla noin kahden kilometrin matkalla.

Ely-keskuksen mukaan valittu vaihtoehto tukee liikenteen sujuvuutta ja turvallisuuden huomattavaa parannusta sekä alueen maankäytön kehittymistä.

Tiehankkeen yleissuunnitelman laadinta alkaa tässä kuussa, ja tavoitteena on saada lainmukainen yleissuunnitelma valmiiksi vuoden 2026 aikana. Tämänhetkisen arvion mukaan tien rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuosina 2028–2032.