Saimaan sähköistys otti ison askeleen – nyt vesilläkin pärjää sähköllä Kolme Saimaan satamaa on saanut latausasemat sähköveneiden ja muidenkin sähköllä liikkujien käyttöön. Hankkeeseen saatiin rahoitusta myös EU:lta.

Mikkelissä on juuri saatu päätökseen Suomen ensimmäinen ja Euroopankin mittakaavassa ainutlaatuinen hanke, jolla pyritään veneilyn – käytännössä Saimaan – sähköistämiseen. Hankkeessa rakennetaan sähköliittymät ja asennetaan nykyaikaiset latausratkaisut kolmeen keskeiseen Saimaan satamaan: Mikkelin, Kallioniemen ja Anttolan satamiin, joihin asennetaan lisäksi sähköautolatausasema.