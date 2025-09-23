Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Talotekniikka Energia Ilmastonmuutos Projektit Uusiutuva energia Uutiset Vapaa-aika

Saimaan sähköistys otti ison askeleen – nyt vesilläkin pärjää sähköllä

Kolme Saimaan satamaa on saanut latausasemat sähköveneiden ja muidenkin sähköllä liikkujien käyttöön. Hankkeeseen saatiin rahoitusta myös EU:lta.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 23. syyskuuta 2025, 10:40
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Saimaan sähköistys otti ison askeleen – nyt vesilläkin pärjää sähköllä
Amplitin projektipäällikkö Teemu Niemiselle osallistuminen Saimaan sähköistyshankkeeseen antoi hyvät eväät toteuttaa uusia, vastaavia hankkeita. Kuva: Heikki Heikkonen

Mikkelissä on juuri saatu päätökseen Suomen ensimmäinen ja Euroopankin mittakaavassa ainutlaatuinen hanke, jolla pyritään veneilyn – käytännössä Saimaan – sähköistämiseen. Hankkeessa rakennetaan sähköliittymät ja asennetaan nykyaikaiset latausratkaisut kolmeen keskeiseen Saimaan satamaan: Mikkelin, Kallioniemen ja Anttolan satamiin, joihin asennetaan lisäksi sähköautolatausasema.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Saimaan sähköistys otti ison askeleen – nyt vesilläkin pärjää sähköllä”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset