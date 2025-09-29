Suklaatehtaan peruskivi muurattiin Lahdessa – katuosoitteeksi Sinisenkaarre
Paikallisten alihankkijoiden ja työvoiman osuus on rakentamisvaiheessa noin 60 prosenttia. Rakennusvaiheen arvioidaan työllistävän noin 200 henkilöä.
Fazerin uuden suklaatehtaan peruskivi on muurattu Lahdessa. Rakennustyöt Pippon yritysalueella sijaitsevalla tontilla alkoivat jo kesällä ja tehtaan on määrä valmistua vuonna 2028.
