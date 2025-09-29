Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Suklaatehtaan peruskivi muurattiin Lahdessa – katuosoitteeksi Sinisenkaarre

Paikallisten alihankkijoiden ja työvoiman osuus on rakentamisvaiheessa noin 60 prosenttia. Rakennusvaiheen arvioidaan työllistävän noin 200 henkilöä.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 29. syyskuuta 2025, 14:19
Fazerin suklaatehtaan peruskiven muuraukseen osallistui myös pääministeri Petteri Orpo. (Kuva: Lassi Häkkinen / Lahden kaupunki)

Fazerin uuden suklaatehtaan peruskivi on muurattu Lahdessa.  Rakennustyöt Pippon yritysalueella sijaitsevalla tontilla alkoivat jo kesällä ja tehtaan on määrä valmistua vuonna 2028.

