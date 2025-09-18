Suomessa on tekeillä maailmanlaajuisesti uniikki sillankorjaus – ”Uskaltaisin väittää, että toista tällaista ei tule meille vastaan ja ehkä vähän toivonkin niin”
Louhunsalmen silta Jyväskylän Säynätsalossa vaurioitui viime marraskuussa. Nyt siltaan lisättävät uudet rakenteet kestävät kauemmin kuin itse silta.
Jyväskylän Säynätsalossa on parhaillaan menossa maailman mittakaavassa harvinainen, ellei jopa poikkeuksellinen sillankorjaus.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Suomessa on tekeillä maailmanlaajuisesti uniikki sillankorjaus – ”Uskaltaisin väittää, että toista tällaista ei tule meille vastaan ja ehkä vähän toivonkin niin””