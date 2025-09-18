Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Infra Korjausrakentaminen

Suomessa on tekeillä maailmanlaajuisesti uniikki sillankorjaus – ”Uskaltaisin väittää, että toista tällaista ei tule meille vastaan ja ehkä vähän toivonkin niin”

Louhunsalmen silta Jyväskylän Säynätsalossa vaurioitui viime marraskuussa. Nyt siltaan lisättävät uudet rakenteet kestävät kauemmin kuin itse silta.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 18. syyskuuta 2025, 9:51
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Suomessa on tekeillä maailmanlaajuisesti uniikki sillankorjaus – ”Uskaltaisin väittää, että toista tällaista ei tule meille vastaan ja ehkä vähän toivonkin niin”
Vuonna 1957 valmistunut Louhunsalmen silta on jänneväliltään Suomen seitsemänneksi pisin. Kuva: Daniel Wallenius

Jyväskylän Säynätsalossa on parhaillaan menossa maailman mittakaavassa harvinainen, ellei jopa poikkeuksellinen sillankorjaus.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Suomessa on tekeillä maailmanlaajuisesti uniikki sillankorjaus – ”Uskaltaisin väittää, että toista tällaista ei tule meille vastaan ja ehkä vähän toivonkin niin””

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset