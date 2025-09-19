Supercell suunnittelee uutta pääkonttoria Helsinkiin
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsittelee tonttivarausta kokouksessaan tiistaina 23. syyskuuta.
Peliyhtiö Supercell hakee Helsingin kaupungilta tonttivarausta uudelle pääkonttorille Marian entisen sairaalan alueella. Suunnitellun hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Supercellin kasvu ja kehittyminen Helsingistä käsin myös tulevaisuudessa.
