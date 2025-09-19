Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Uutiset

Supercell suunnittelee uutta pääkonttoria Helsinkiin

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsittelee tonttivarausta kokouksessaan tiistaina 23. syyskuuta.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 19. syyskuuta 2025, 13:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Supercell suunnittelee uutta pääkonttoria Helsinkiin
Havainnekuva. Kuva: Anttinen Oiva Arkkitehdit

Peliyhtiö Supercell hakee Helsingin kaupungilta tonttivarausta uudelle pääkonttorille Marian entisen sairaalan alueella. Suunnitellun hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Supercellin kasvu ja kehittyminen Helsingistä käsin myös tulevaisuudessa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Supercell suunnittelee uutta pääkonttoria Helsinkiin”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset