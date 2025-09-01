Swecon selvitys: ”Yritykset eivät tunnista luontokadon aiheuttamia riskejä liiketoiminnalleen riittävän hyvin” Selvitykseen on valittu liikevaihdoltaan 100 suurinta suomalaista yritystä.

Swecon tekemän selvityksen mukaan yritykset tunnistavat kohtuullisesti oman liiketoimintansa vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, mutta luonnon monimuotoisuuden merkitystä omalle liiketoiminnalle ei tunnisteta juurikaan olennaiseksi. Selvitys tehtiin tarkastelemalla sadan suurimman suomalaisen yrityksen vastuullisuusraportteja ja vuosikertomuksia vuodelta 2024.

Maailman talousfoorumi luokittelee luontokadon yhdeksi suurimmista maailmanlaajuisista riskeistä seuraavan vuosikymmenen aikana. Swecon tekemän selvityksen tavoite oli ymmärtää, miten suomalaiset yritykset suhtautuvat luontokatoon ja miten olennaiseksi ne luokittelevat sen vastuullisuusraportointiin kuuluvassa kaksoisolennaisanalyysissä. Olennaisuudella tarkoitetaan niiden vaikutusten tunnistamista, jotka ovat merkittäviä sekä yrityksen liiketoiminnalle että ympäristölle ja yhteiskunnalle.

”Kaksoisolennaisuusanalyysien perusteella 45 prosenttia yrityksistä pitää oman toimintansa vaikutuksia biodiversiteettiin olennaisena ja vain 36 prosenttia pitää biodiversiteettiä taloudellisesti olennaisena. On siis mahdollista, että yritykset eivät tunnista luontokadon aiheuttamia riskejä liiketoiminnalleen riittävän hyvin”, Swecon Executive Director Piia Pessala sanoo.

Sadan suurimman suomalaisen yrityksen joukko painottuu eritoten valmistavan teollisuuden ja energia-alan yrityksiin: teollisuusyrityksiä listalla on 34 ja energia-alan yrityksiä 10. Muita selkeitä toimialakategorioita ovat rahoitus- ja vakuutusala, 16, rakennus- ja kiinteistöala, 8 ja kaupan ala, 11. Sadan suurimman yrityksen joukossa on myös terveydenhuoltoalan ja teknologia-alan yrityksiä sekä erityyppisiä palvelualan yrityksiä.

Rakennus- ja kiinteistöalan yrityksistä puolet pitävät oman toiminnan vaikutuksia biodiversiteettiin olennaisena, mutta vain kaksi yritystä näkee luonnon monimuotoisuuden taloudellisesti olennaiseksi omalle toiminnalleen.

Teollisuus ja energiasektori pitävät yleisemmin oman toiminnan vaikutuksia olennaisina. Rahoitus- ja vakuutusalalla taloudellinen olennaisuus on tunnistettu useammin kuin muilla toimialoilla.

Pessala huomauttaa, että luonnon monimuotoisuuden ymmärtämisestä on tulossa kriittinen tekijä yrityksen menestyksessä. ”Luontokadon torjuminen on koko maailman asia, vaikka vaikutukset näkyvätkin ensisijaisesti paikallisesti.”

Selvitykseen on valittu liikevaihdoltaan 100 suurinta suomalaista yritystä hyödyntäen Talouselämän julkaisemaa TE500-listaa. Selvityksessä ei ole tarkasteltu Suomessa toimivia maayhtiöitä, joiden emomaa on muualla kuin Suomessa, ja tarkasteluun on otettu sellaiset yritykset, joilla on julkisesti saatavilla oleva vuosikertomus tai vastuullisuusraportti. Kaikki yrityksistä eivät vielä kuulu CSRD-raportointivelvollisuuden piiriin, mutta suurin osa oli jo laatinut kaksoisolennaisuusanalyysin.