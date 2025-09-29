Väylä skaalaa allianssimallia keskisuuriin hankkeisiin – Pilottihanke käyntiin ensi vuonna
Pienemmissä hankkeissa allianssimallin käyttöönottoa on kuitenkin rajoittanut sen raskas rakenne.
Väylävirasto aikoo pilotoida skaalattua allianssimallia keskisuurissa, noin 50 miljoonan kokoisissa hankkeissa. Ensimmäinen pilottihanke on viraston valtatie 8 ja seututie 724:n parannushanke Vaasan alueella.
