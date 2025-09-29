Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Väylä skaalaa allianssimallia keskisuuriin hankkeisiin – Pilottihanke käyntiin ensi vuonna

Pienemmissä hankkeissa allianssimallin käyttöönottoa on kuitenkin rajoittanut sen raskas rakenne.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 29. syyskuuta 2025, 6:00
Skaalattua allianssimallia kaavaillaan käytettäväksi noin 50 miljoonan euron hankkeisiin. Kuvituskuva. Kuva: Juha Sinisalo

Väylävirasto aikoo pilotoida skaalattua allianssimallia keskisuurissa, noin 50 miljoonan kokoisissa hankkeissa. Ensimmäinen pilottihanke on viraston valtatie 8 ja seututie 724:n parannushanke Vaasan alueella.

0 vastausta artikkeliin "Väylä skaalaa allianssimallia keskisuuriin hankkeisiin – Pilottihanke käyntiin ensi vuonna"

