Espoo toteuttaa kolme päiväkotia nopeutetusti siirtokelpoisina – kustannukset noin 20 miljoonaa
Siirtokelpoisten päiväkotien on tarkoitus valmistua joulukuussa 2026.
Espoon kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto on hyväksynyt hankesuunnitelmat kolmelle siirtokelpoiselle päiväkodille. Ne toteutetaan Pohjois-Tapiolaan, Olariin ja Kaitaalle, ja niiden on tarkoitus valmistua joulukuussa 2026.
