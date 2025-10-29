Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Espoo toteuttaa kolme päiväkotia nopeutetusti siirtokelpoisina – kustannukset noin 20 miljoonaa

Siirtokelpoisten päiväkotien on tarkoitus valmistua joulukuussa 2026.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 29. lokakuuta 2025, 11:58
Espoon kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto on hyväksynyt hankesuunnitelmat kolmelle siirtokelpoiselle päiväkodille. Ne toteutetaan Pohjois-Tapiolaan, Olariin ja Kaitaalle, ja niiden on tarkoitus valmistua joulukuussa 2026.

