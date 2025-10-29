Espoo toteuttaa kolme päiväkotia nopeutetusti siirtokelpoisina – kustannukset noin 20 miljoonaa Siirtokelpoisten päiväkotien on tarkoitus valmistua joulukuussa 2026.

Espoon kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto on hyväksynyt hankesuunnitelmat kolmelle siirtokelpoiselle päiväkodille. Ne toteutetaan Pohjois-Tapiolaan, Olariin ja Kaitaalle, ja niiden on tarkoitus valmistua joulukuussa 2026.