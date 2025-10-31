Hypon asuntorating: Kaksi ylsi parhaaseen A-ryhmään
Asuntojen hintaennuste on kuluvan vuoden osalta koko maassa 1,5 prosenttia miinuksella, mutta ensi vuodelta odotetaan kahden prosentin kasvua.
Hypon koostaman uusimman asuntoluottoluokituksen kärjessä ovat kasvava Helsinki sekä Tampereen ratikan laajenemisesta buustia saava Pirkkala. Ne ovat samalla ainoat paikkakunnat, jotka yltävät Hypo-luokituksessa positiivisen näkymän A-luokkaan (A+).
