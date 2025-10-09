Jatke rakentaa tuotantolaitoksen Tuusulaan
Kohde valmistuu syyskuun 2026 loppuun mennessä.
Rykmentinportin yritysalueella Tuusulassa on käynnistynyt mittava toimitilahanke. Jatke Toimitilat rakentaa kvr-urakkana Logicentersille uuden tuotanto- ja logistiikkalaitoksen, joka on kokonaispinta-alaltaan yli 11400 neliömetriä.
