Jatke rakentaa tuotantolaitoksen Tuusulaan

Kohde valmistuu syyskuun 2026 loppuun mennessä.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 9. lokakuuta 2025, 10:55
Havainnekuva uudesta Logicentersin tuotanto- ja logistiikkarakennuksesta. Kuva: Arkkitehtiruutu

Rykmentinportin yritysalueella Tuusulassa on käynnistynyt mittava toimitilahanke. Jatke Toimitilat rakentaa kvr-urakkana Logicentersille uuden tuotanto- ja logistiikkalaitoksen, joka on kokonaispinta-alaltaan yli 11400 neliömetriä.

