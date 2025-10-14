Jatke urakoi TA:lle 34 miljoonan arvoista asumisoikeushanketta
Hanke käynnisti samalla ison asuinalueen rakennustyöt.
Helsingin Malminkartanossa on aloitettu ison asuinalueen rakennustyöt. Ammattienedistämissäätiö AEL:n entisen koulutuskeskuksen alueelle on suunnitteilla asuntoja lähes 1300 asukkaalle. Koko alueen asuntokerrosala on 52750 kerrosneliömetriä.
