Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Projektit Asunnot Rakentaminen

Jatke urakoi TA:lle 34 miljoonan arvoista asumisoikeushanketta

Hanke käynnisti samalla ison asuinalueen rakennustyöt.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 14. lokakuuta 2025, 14:38
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Jatke urakoi TA:lle 34 miljoonan arvoista asumisoikeushanketta
Havainnekuva kohteista Jälsitie 1-3. Kuva: TA-Asumisoikeus

Helsingin Malminkartanossa on aloitettu ison asuinalueen rakennustyöt. Ammattienedistämissäätiö AEL:n entisen koulutuskeskuksen alueelle on suunnitteilla asuntoja lähes 1300 asukkaalle. Koko alueen asuntokerrosala on 52750 kerrosneliömetriä.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Jatke urakoi TA:lle 34 miljoonan arvoista asumisoikeushanketta”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset