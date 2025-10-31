Kauppakamari: Vantaa ratikka tuo töitä ja elinvoimaa
Rakentamisen työllisyysvaikutukset ovat arvioiden mukaan noin 8 000 henkilötyövuotta.
Helsingin seudun kauppakamari kannattaa Vantaan ratikan rakentamista. Omassa kannanotossaan se painottaa, ettei kyse ole vain liikennehankkeesta, vaan seudun elinkeinoelämän kasvualustasta.
