Kelluvien talojen rakentaminen alkaa Helsingissä – Asemakaavan valmistumisesta 15 vuotta Talojen rakentaminen voidaan aloittaa, kun pohjoisosan rantavyöhyke saatiin valmiiksi.

Helsingin Verkkosaaren edustalle mereen on ilmestynyt kelluvan talon pohjaelementti, eikä asemakaavan valmistumisesta ole kuin 15 vuotta.

Vaikka rakennushankkeiden viivästykset ovat yleisiä, 15 vuotta asemakaavan muutoksesta rakentamisen aloittamiseen on jo oikeasti pitkä aika.

Tämän myöntää projektinjohtaja Tuomas Hakala Helsingin kaupunginkanslian aluerakentamisyksiköstä.

”Olen aina välillä seurannut sitä saagaa. Pitkä hanke”, Hakala toteaa vaimeasti naurahtaen.

Asemakaava valmistui Helsingin kaupunki­suunnittelu­virastossa vuonna 2010. Kaava mahdollisti vähintään noin 40 talon rakentamisen neljälle tontille merellä.

Alue sijoittuu Kalasataman osakaupunginosan pohjoiseen nurkkaukseen. Heti sen pohjoispuolella on Hermanninranta ja Vanhankaupungin selän vastakkaisella rannalla Leposaaren hautausmaa Kulosaaressa.

Vuosien varrella median optimistiset otsikoijat ovat kertoneet rakentamisen pian alkavan. Mitään ei kuitenkaan ole tapahtunut, paitsi että rakentajayhtiöt ovat vaihtuneet, yhdistyneet tai poistuneet hankkeesta.

Esittelytalo paikalleen ensi talvena

Ei ole liioiteltua verrata, että monet luulivat hankkeen jo unohtuneen ja uponneen.

”Esittelytalo pyritään rakentamaan talven aikana”, kelluvista asuintaloista ensimmäisen rakentavan Bluet oy:n toimitusjohtaja Tytti Sirola sanoo.

Bluetin on määrä rakentaa kelluvan korttelin asuintaloista 30.

31 neliön esittelytalo on oikeastaan koetalo. Kelluvia asuintaloja ei ole Helsingissä aiemmin rakennettu. Sörnäisten kaupunginosan Verkkosaaresta saatua oppia on tarkoitus hyödyntää seuraavaksi Lauttasaaren Koivusaaressa.

Miksi hanke ei sitten ole edistynyt aiotussa aikataulussa? Tuomas Hakalan mukaan syy on oikeastaan yksinkertainen: rantavyöhyke on pitänyt rakentaa ensin.

Verkkosaaren rakentaminen on naimisissa koko Kalasataman rakentamisen kanssa.

”Kelluvia taloja ei ole voitu rakentaa, kun rannan maarakentaminen on ollut kesken. Siellä ei ole ollut esimerkiksi ajoteitä”, Hakala toteaa.

Rantojen maarakentamiset valmistuivat 2024.

Kokonaisuuteen kuuluvat kulkusiltojen, kelluvien katujen, pihapuistojen sekä aallonmurtajan ja pienvenesataman rakentamiset. Kelluville taloille on varattu maa-alue rantavyöhykkeeltä palvelurakennuksille.

Bluesilla on yhtiön kotisivujen mukaan kokemusta kelluvista hankkeista 2000-luvun ensimmäiseltä kymmenykseltä. Ensimmäisen kelluvan taloprojektinsa yhtiö toteutti Ruotsissa vuonna 2015.

Sirolan mukaan oppia ja kokemusta on saatu sen jälkeen lisää.

”Olimme jo vuonna 2016 valmiita aloittamaan Verkkosaaressa. ’No no, hold your horses!’ meille sanottiin ja viitattiin kymmenien miljoonien eurojen arvoisiin ja kesken olleisiin infran rakentamisiin Kalasataman alueella”, Sirola kertoo.

Rakentaminen ja asuntokauppa ovat Helsingissä olleet yleisesti jumissa. Muutaman vuoden aikalisä on Sirolan mukaan ollut hyväksi.

”Olemme paljon viisaampia kuin 10 vuotta sitten. Nyt teemme parempaa, mikä on asiakkaiden etu.”