Kosteusturvallisen rakentamisen palkinto jaettiin

Palkinto julkistettiin Rakennusfysiikka-seminaarissa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 29. lokakuuta 2025, 14:35
Kosteusturvallisen rakentamisen palkinto on myönnetty deltapalkki-rakenteen kuivumisen tehostamiselle. Palkinto julkistettiin Rakennusfysiikka-seminaarissa 28. lokakuuta Tampereella.

