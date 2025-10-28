Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Rakentaminen Kiinteistöt Uutiset

Kuokka iskee vihdoinkin maahan Jyväskylän jättihankkeessa – työllistää lähes 3 000 ihmistä

Hipposkeskus on ollut pitkään suunniteltu projekti.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 28. lokakuuta 2025, 15:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Kuokka iskee vihdoinkin maahan Jyväskylän jättihankkeessa – työllistää lähes 3 000 ihmistä
Havainnekuva Hippos-hankkeen liikuntakeskuksesta. Kuva: PES-Arkkitehdit

Jyväskylän Hippoksen uusien liikunta- ja urheilutilojen rakentaminen alkaa joulukuussa. Kaikki hankeen osapuolet vahvistivat mukana olonsa sopimuksin tänään 28.10.2025 pidetyssä aloituskokouksessa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kuokka iskee vihdoinkin maahan Jyväskylän jättihankkeessa – työllistää lähes 3 000 ihmistä”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset