Kuokka iskee vihdoinkin maahan Jyväskylän jättihankkeessa – työllistää lähes 3 000 ihmistä
Hipposkeskus on ollut pitkään suunniteltu projekti.
Jyväskylän Hippoksen uusien liikunta- ja urheilutilojen rakentaminen alkaa joulukuussa. Kaikki hankeen osapuolet vahvistivat mukana olonsa sopimuksin tänään 28.10.2025 pidetyssä aloituskokouksessa.
