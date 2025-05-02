Jyväskylän Hipposkeskus saa pysäköintilaitoksen – urakoitsijana Keski-Suomen Betonirakenne
Kuusikerroksiseen rakennukseen tulee yli 700 autopaikkaa ja sen bruttopinta-ala on noin 20 000 neliömetriä.
Valituskierteeseen juuttunut Jyväskylän Hipposhanke on ottanut yhden askeleen eteenpäin. Keski-Suomen Betonirakenne on solminut KVR-urakkasopimuksen pysäköintilaitoksen rakentamisesta Jyväskylään kaavaillun Hipposkeskuksen yhteyteen. Sopimuskumppanina on Hippos ky.
