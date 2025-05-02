Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Jyväskylän Hipposkeskus saa pysäköintilaitoksen – urakoitsijana Keski-Suomen Betonirakenne

Kuusikerroksiseen rakennukseen tulee yli 700 autopaikkaa ja sen bruttopinta-ala on noin 20 000 neliömetriä.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 2. toukokuuta 2025, 12:31
Hipposkeskus Jyväskylässä etenee. Nyt tehtiin sopimus isosta pysäköintilaitoksesta. (Kuva: Pes-Arkkitehdit)

Valituskierteeseen juuttunut Jyväskylän Hipposhanke on ottanut yhden askeleen eteenpäin. Keski-Suomen Betonirakenne on solminut KVR-urakkasopimuksen pysäköintilaitoksen rakentamisesta Jyväskylään kaavaillun Hipposkeskuksen yhteyteen. Sopimuskumppanina on Hippos ky.

