Kymmenien miljoonien arvoinen monitoimijatalo sai rakentamisluvan Kirkkonummella

Valmiisiin tiloihin päästään muuttamaan arviolta vuonna 2028.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 1. lokakuuta 2025, 14:16
Kirkkonummen Masalaan nouseva uusi monitoimijatalo Nissniku on saanut rakentamisluvan. Sen myötä talon varsinaiset rakennustyöt voidaan aloittaa. Nissnikun vanha koulu on purettu kesän 2025 aikana. Valmiisiin tiloihin päästään muuttamaan arviolta vuonna 2028.

