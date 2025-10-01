Kymmenien miljoonien arvoinen monitoimijatalo sai rakentamisluvan Kirkkonummella
Valmiisiin tiloihin päästään muuttamaan arviolta vuonna 2028.
Kirkkonummen Masalaan nouseva uusi monitoimijatalo Nissniku on saanut rakentamisluvan. Sen myötä talon varsinaiset rakennustyöt voidaan aloittaa. Nissnikun vanha koulu on purettu kesän 2025 aikana. Valmiisiin tiloihin päästään muuttamaan arviolta vuonna 2028.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Kymmenien miljoonien arvoinen monitoimijatalo sai rakentamisluvan Kirkkonummella”