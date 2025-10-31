Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Infra Energia Uutiset

Nevellä edessä iso investointiohjelma – suuntana sähköistyminen

Investointeja tulossa muun muassa sähkön varastointiin, siirtoverkon vahvistamiseen sekä vesihuollon korjausvelan vähentämiseen.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 31. lokakuuta 2025, 12:11
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Nevellä edessä iso investointiohjelma – suuntana sähköistyminen
Kaukolämpöverkoissa Neve jatkaa saneeraustöitä sekä liittymien perusparannusta eri puolilla Rovaniemeä. (Kuva: Neve)

Rovaniemen kaupungin omistama Neve-konserni aikoo tulevina vuosina panostaa yli 100 miljoonaa euroa sähköverkkojen vahvistamiseen, kaukolämmön sähköistämiseen, vesihuollon toimintavarmuuteen ja valokuituverkkoihin.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Nevellä edessä iso investointiohjelma – suuntana sähköistyminen”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset