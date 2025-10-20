Peab aloitti koululaajennuksen Vaasassa – urakan arvo 7,6 miljoonaa
Noin 330 oppilaan Isolahden koulu on toiminnassa normaalisti rakennustöiden ajan.
Peab on aloittanut Vaasassas Isolahden koulun laajennusosan rakennustyöt. Projekti valmistuu loppukesästä 2026.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Peab aloitti koululaajennuksen Vaasassa – urakan arvo 7,6 miljoonaa”