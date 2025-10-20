Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Peab aloitti koululaajennuksen Vaasassa – urakan arvo 7,6 miljoonaa

Noin 330 oppilaan Isolahden koulu on toiminnassa normaalisti rakennustöiden ajan.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 20. lokakuuta 2025, 15:11
Isolahden koulun uusi laajennusosan liitetään nykyiseen kouluun puolilämpimällä yhdyskäytävällä. (Kuva: Peab)

Peab on aloittanut Vaasassas Isolahden koulun laajennusosan rakennustyöt. Projekti valmistuu loppukesästä 2026.

