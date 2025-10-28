Rakennusliitto: Kouvolan uimahallin työmaalla esiintynyt alipalkkausta
Töitä on myös liiton mukaan tehty muun muassa kotiapulaisen ja maataloustyöntekijän työluvilla.
Rakennusliiton mukaan Kouvolan uimahallin laajennus- ja peruskorjaustyömaalla on ilmennyt ulkomaalaisen työvoiman alipalkkausta, joka saattaa koskea jopa 30:tä työntekijää. Niin ikään eräiden työntekijöiden työnteko-oikeudessa Suomessa on epäselvyyksiä. Rakennusalan töitä on liiton mukaan tehty muun muassa kotiapulaisen ja maataloustyöntekijän työluvilla.
