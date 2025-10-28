Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Työelämä Rakentaminen Talous

Rakennusliitto: Kouvolan uimahallin työmaalla esiintynyt alipalkkausta

Töitä on myös liiton mukaan tehty muun muassa kotiapulaisen ja maataloustyöntekijän työluvilla.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 28. lokakuuta 2025, 12:25
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Rakennusliitto: Kouvolan uimahallin työmaalla esiintynyt alipalkkausta
Kuvituskuva

Rakennusliiton mukaan Kouvolan uimahallin laajennus- ja peruskorjaustyömaalla on ilmennyt ulkomaalaisen työvoiman alipalkkausta, joka saattaa koskea jopa 30:tä työntekijää. Niin ikään eräiden työntekijöiden työnteko-oikeudessa Suomessa on epäselvyyksiä. Rakennusalan töitä on liiton mukaan tehty muun muassa kotiapulaisen ja maataloustyöntekijän työluvilla.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakennusliitto: Kouvolan uimahallin työmaalla esiintynyt alipalkkausta”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset