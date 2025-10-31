Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
SRV:lle koulu-urakka Kouvolasta – arvo noin 33 miljoonaa

Rakennustöihin on määrä päästä suunnitteluvaiheen jälkeen ensi keväänä ja uudet tilat on tarkoitus saada käyttöön syyslukukaudelle 2028.

 

Timo Sormunen
31. lokakuuta 2025
Kouvolan keskustaan rakennettava Marjoniemen yhtenäiskoulu on mitoitettu 840 oppilaalle. Siihen sijoittuvat kolmen eri koulun oppilaat. (Kuva: Lukkaroinen Arkkitehdit)

SRV ja Kouvolan kaupunki ovat tehneet sopimuksen Marjoniemen yhtenäiskoulun kehitysvaiheesta. Yhteistoiminnallisena kvr-urakkana toteutettavan hankkeen arvo on SRV:lle noin 33 miljoonaa euroa.

