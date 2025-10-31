SRV:lle koulu-urakka Kouvolasta – arvo noin 33 miljoonaa
Rakennustöihin on määrä päästä suunnitteluvaiheen jälkeen ensi keväänä ja uudet tilat on tarkoitus saada käyttöön syyslukukaudelle 2028.
SRV ja Kouvolan kaupunki ovat tehneet sopimuksen Marjoniemen yhtenäiskoulun kehitysvaiheesta. Yhteistoiminnallisena kvr-urakkana toteutettavan hankkeen arvo on SRV:lle noin 33 miljoonaa euroa.
