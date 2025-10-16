T2H aloittaa uudet gryndikohteet Kirkkonummella
Hankkeet valmistuvat vuoden 2026 lopussa.
Perustajaurakoitsija T2H käynnistää kaksi omaperusteista asuntorakennushanketta Kirkkonummella. Ne valmistuvat vuoden 2026 lopussa. Hankkeiden arvo on yhteensä 18 miljoonaa.
