Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Projektit Asunnot Rakentaminen

T2H aloittaa uudet gryndikohteet Kirkkonummella

Hankkeet valmistuvat vuoden 2026 lopussa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 16. lokakuuta 2025, 9:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin T2H aloittaa uudet gryndikohteet Kirkkonummella
Kuntakeskukseen rakennettavaan Kirkkonummen Valtikka ja Kruunuun tulee yhteensä 44 asuntoa. Kuva: T2H

Perustajaurakoitsija T2H käynnistää kaksi omaperusteista asuntorakennushanketta Kirkkonummella. Ne valmistuvat vuoden 2026 lopussa. Hankkeiden arvo on yhteensä 18 miljoonaa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “T2H aloittaa uudet gryndikohteet Kirkkonummella”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset