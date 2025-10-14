Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Arkkitehtuuri Suunnittelu

Tampereen uuden asuinalueen ideakilpailu päättyi – ykköspalkintoa ei jaettu lainkaan

Tuomaristo suosittelee, että jatkosuunnittelussa hyödynnetään parhaat ratkaisut palkituista ja lunastetuista ehdotuksista.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 14. lokakuuta 2025, 11:47
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Tampereen uuden asuinalueen ideakilpailu päättyi – ykköspalkintoa ei jaettu lainkaan
Ehdotuksen "Huili" havainnekuva asuinkortteleista. Kuva: Nomaji maisema-arkkitehdit ja Arkkitehdit Tommila

Tampereen Pyhäjärven rantaan sijoittuvan Härmälän uuden asuin- ja leirintäalueen ideakilpailussa on palkittu jaetulla toisella palkinnolla ehdotukset ”Huili” ja ”Huvilaelämää”. Huili palkitaan parhaan asumisen kokonaisuuden ja Huvilaelämää parhaan leirintäalueen kokonaisuuden perusteella. Huilin tekijät ovat Nomaji maisema-arkkitehdit, Arkkitehdit Tommila ja WSP. Huvilaelämää-ehdotuksen on laatinut BST-Arkkitehdit.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tampereen uuden asuinalueen ideakilpailu päättyi – ykköspalkintoa ei jaettu lainkaan”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset