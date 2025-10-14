Tampereen uuden asuinalueen ideakilpailu päättyi – ykköspalkintoa ei jaettu lainkaan
Tuomaristo suosittelee, että jatkosuunnittelussa hyödynnetään parhaat ratkaisut palkituista ja lunastetuista ehdotuksista.
Tampereen Pyhäjärven rantaan sijoittuvan Härmälän uuden asuin- ja leirintäalueen ideakilpailussa on palkittu jaetulla toisella palkinnolla ehdotukset ”Huili” ja ”Huvilaelämää”. Huili palkitaan parhaan asumisen kokonaisuuden ja Huvilaelämää parhaan leirintäalueen kokonaisuuden perusteella. Huilin tekijät ovat Nomaji maisema-arkkitehdit, Arkkitehdit Tommila ja WSP. Huvilaelämää-ehdotuksen on laatinut BST-Arkkitehdit.
