Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Työelämä Suunnittelu Uutiset

Tietohallintojohtaja lähtee Sitowisesta – vastuulla olivat teknologia- ja tekoälyhankkeet

Tinkanen on hoitanut tehtävää vuodesta 2018 lähtien.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 13. lokakuuta 2025, 9:44
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Tietohallintojohtaja lähtee Sitowisesta – vastuulla olivat teknologia- ja tekoälyhankkeet
Turo Tinkanen jatkaa töitä helmikuuhun saakka. (Kuva:Sitowise)

Sitowise-konsernin tietohallintojohtaja Turo Tinkanen jättää tehtävänsä helmikuussa 2026. Hän jää samalla sivuun myös yhtiön  johtoryhmästä.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tietohallintojohtaja lähtee Sitowisesta – vastuulla olivat teknologia- ja tekoälyhankkeet”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset