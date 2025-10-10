Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Uutiset Asunnot Rakentaminen

Varken Sanna Hughes ei lupaa lisää valtuuksia suoralta kädeltä – ”Valtion riskit eivät saa kasvaa”

Vapaarahoitteista vuokra-asuntobisnestä lobannut Sanna Hughes siirtyi aidan toiselle puolelle, johtamaan ympäristöministeriöön perustettua Valtion tukeman asuntorakentamisen keskusta Varkea. Vielä tänä vuonna Ara-aloituksia on paljon, mutta seuraavien vuosien näkymät ovat huonoimmat pitkiin aikoihin.

Kirjoittaja Mikko Kortelainen
Kirjoitettu 10. lokakuuta 2025, 6:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Varken Sanna Hughes ei lupaa lisää valtuuksia suoralta kädeltä – ”Valtion riskit eivät saa kasvaa”
Sanna Hughes on elokuun alusta lähtien johtanut ympäristöministeriöön perustettua Valtion tukeman asuntorakentamisen keskusta Varkea. Kuva: Liisa Takala

Viime maaliskuussa toimintansa aloittanut Varke perustettiin jatkamaan pikavauhtia lopetetun Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) tehtäviä. Osaston johtajaksi valittu Sanna Hughes aloitti työt elokuun alussa. Hän siirtyi tehtävään Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtajan paikalta.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Varken Sanna Hughes ei lupaa lisää valtuuksia suoralta kädeltä – ”Valtion riskit eivät saa kasvaa””

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset