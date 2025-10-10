Varken Sanna Hughes ei lupaa lisää valtuuksia suoralta kädeltä – ”Valtion riskit eivät saa kasvaa”
Vapaarahoitteista vuokra-asuntobisnestä lobannut Sanna Hughes siirtyi aidan toiselle puolelle, johtamaan ympäristöministeriöön perustettua Valtion tukeman asuntorakentamisen keskusta Varkea. Vielä tänä vuonna Ara-aloituksia on paljon, mutta seuraavien vuosien näkymät ovat huonoimmat pitkiin aikoihin.
Viime maaliskuussa toimintansa aloittanut Varke perustettiin jatkamaan pikavauhtia lopetetun Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) tehtäviä. Osaston johtajaksi valittu Sanna Hughes aloitti työt elokuun alussa. Hän siirtyi tehtävään Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtajan paikalta.
