Vilpe teki historiansa suurimman investoinnin – perustaa tytäryhtiön Yhdysvaltoihin
Tavoitteena on myöhemmin investoida myös valmistukseen Yhdysvalloissa.
Ilmanvaihto- ja erikoiskattotarvikkeita valmistava Vilpe on perustanut tytäryhtiön Yhdysvaltoihin Ohion osavaltioon. Kyseessä on Vaasan vieressä Mustasaaressa toimivan yhtiön historian suurin investointi, jonka ensimmäisen vaiheen arvo on seitsemän miljoonaa euroa.
