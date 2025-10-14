Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Vilpe teki historiansa suurimman investoinnin – perustaa tytäryhtiön Yhdysvaltoihin

Tavoitteena on myöhemmin investoida myös valmistukseen Yhdysvalloissa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 14. lokakuuta 2025, 8:49
Vilpen toimitusjohtaja Tuomas Saikkonen. Kuva: Tommi Pietiläinen

Ilmanvaihto- ja erikoiskattotarvikkeita valmistava Vilpe on perustanut tytäryhtiön Yhdysvaltoihin Ohion osavaltioon. Kyseessä on Vaasan vieressä Mustasaaressa toimivan yhtiön historian suurin investointi, jonka ensimmäisen vaiheen arvo on seitsemän miljoonaa euroa.

