YIT käynnisti kerrostalokohteen Espoossa
Kohteen on määrä valmistua vuoden 2026 loppuun mennessä.
YIT on käynnistänyt Asunto oy Espoon Vesta -nimisen omaperusteisen asuinkerrostalon rakentamisen Espoon Kivenlahden Marinranta-nimiseen kortteliin. Kahdeksankerroksiseen asuintaloon tulee yhteensä 30 kotia. Hankkeen arvo on noin 15 miljoonaa euroa.
