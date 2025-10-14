Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Rakentaminen Asunnot

YIT käynnisti kerrostalokohteen Espoossa

Kohteen on määrä valmistua vuoden 2026 loppuun mennessä.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 14. lokakuuta 2025, 8:35
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin YIT käynnisti kerrostalokohteen Espoossa
Havainnekuva. Kuva: YIT

YIT on käynnistänyt Asunto oy Espoon Vesta -nimisen omaperusteisen asuinkerrostalon rakentamisen Espoon Kivenlahden Marinranta-nimiseen kortteliin. Kahdeksankerroksiseen asuintaloon tulee yhteensä 30 kotia. Hankkeen arvo on noin 15 miljoonaa euroa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “YIT käynnisti kerrostalokohteen Espoossa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset