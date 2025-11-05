Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Aurinkovoimahankkeita suunnitteilla jokaiseen maakuntaan – painopiste Länsi- ja Etelä-Suomessa

Aurinkovoimahankkeita on suunnitteilla jokaiseen Suomen 19 maakuntaan, mutta hankkeet painottuvat Etelä- ja Länsi-Suomeen.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
5. marraskuuta 2025
Ei kommentteja artikkeliin Aurinkovoimahankkeita suunnitteilla jokaiseen maakuntaan – painopiste Länsi- ja Etelä-Suomessa
Aurinkovoimahankkeita nousee nyt ympäri Suomen.

Suomen 19 maakunnasta kymmeneen on suunnitteilla aurinkovoimahankkeita. Eniten hankkeita on suunnitteilla Satakunnassa, jossa sijaitsee 29 hanketta. Seuraavina tulevat Pohjois-Pohjanmaa (28 hanketta), Etelä-Pohjanmaa (27), Varsinais-Suomi (26 hanketta) ja Uusimaa (22 hanketta). Yhteensä hankkeita on vireillä Suomeen 313 kappaletta.

