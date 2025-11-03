Avain Yhtiöt tonttikaupoilla Helsingissä – Konalan kortteliin myös vuokratalo
Rakentamisen arvioidaan alkavan keväällä 2026, ja ensimmäiset kohteet valmistuvat vuonna 2027.
Avain Yhtiöt on ostanut Helsingin Konalasta tontin, jolle rakennetaan lyhyen korkotuen vuokratalo. Se täydentää yhtiön omistuksessa jo olevaa korttelikokonaisuutta, johon Avain Asunnot aikoo rakentaa myös kaksi omistusasuntokohdetta. Niistä ensimmäinen on tulossa ennakkomarkkinointiin alkuvuodesta 2026.
