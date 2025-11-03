Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Avain Yhtiöt tonttikaupoilla Helsingissä – Konalan kortteliin myös vuokratalo

Rakentamisen arvioidaan alkavan keväällä 2026, ja ensimmäiset kohteet valmistuvat vuonna 2027.

3. marraskuuta 2025
Konalan Kyttäläntien kerrostalot nousevat kuvassa etualalla olevien purettavien kiinteistöjen tilalle. (Kuva: Avain Yhtiöt)

Avain Yhtiöt on ostanut Helsingin Konalasta tontin, jolle rakennetaan lyhyen korkotuen vuokratalo. Se täydentää yhtiön omistuksessa jo olevaa korttelikokonaisuutta, johon Avain Asunnot aikoo rakentaa myös kaksi omistusasuntokohdetta. Niistä ensimmäinen on tulossa ennakkomarkkinointiin alkuvuodesta 2026.

