Espoon Asunnoilla liki 70 miljoonan remonttivuosi – rakennuskannan keski-ikä 26 vuotta
Espoon Asuntojen tavoitteena on pienentää peruskorjattavien rakennusten E-lukua 30 prosenttia.
Espoon kaupungin vuokrataloyhtiö Espoon Asunnot kertoo käyttävänsä asuntojen peruskorjauksiin tänä vuonna lähes 70 miljoonaa euroa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Espoon Asunnoilla liki 70 miljoonan remonttivuosi – rakennuskannan keski-ikä 26 vuotta”