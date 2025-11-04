Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Infra

Helsinki uusii yli satavuotiaan sillan – Työt alkavat tammikuussa

Hankkeen urakoitsija valitaan joulukuussa 2025. Uudelle sillalle tavoitellaan 100 vuoden käyttöikää.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 4. marraskuuta 2025, 11:50
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Helsinki uusii yli satavuotiaan sillan – Työt alkavat tammikuussa
Arkadiankadun silta. Kuva: Miikka Kalke

Baanan Hotelli Presidentin kohdalla Helsingin Kampissa ylittävä Arkadiankadun silta uusitaan ensi vuonna. Remontin on arvioitu alkavan tammikuussa 2026 ja valmistuvan loppuvuodesta.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Helsinki uusii yli satavuotiaan sillan – Työt alkavat tammikuussa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset