Helsinki uusii yli satavuotiaan sillan – Työt alkavat tammikuussa
Hankkeen urakoitsija valitaan joulukuussa 2025. Uudelle sillalle tavoitellaan 100 vuoden käyttöikää.
Baanan Hotelli Presidentin kohdalla Helsingin Kampissa ylittävä Arkadiankadun silta uusitaan ensi vuonna. Remontin on arvioitu alkavan tammikuussa 2026 ja valmistuvan loppuvuodesta.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Helsinki uusii yli satavuotiaan sillan – Työt alkavat tammikuussa”