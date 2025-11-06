Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Kahdelle vankeutta ja isot korvaukset yrityssalaisuuden rikkomisesta

Kaksikko latasi tuhansia entisen työnantajansa tiedostoja luvatta ja käytti niitä omassa yritystoiminnassaan.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 6. marraskuuta 2025, 16:00
Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut kaksi henkilöä 40 päivän ehdolliseen vankeuteen yrityssalaisuuden rikkomisesta. Lisäksi tuomitut ja heidän perustamansa yritys määrätään yhteisvastuullisesti maksamaan T2H Rakennus oy:lle ja T2H Pirkanmaa oy:lle yhteensä 80 000 euroa hyvityskorvausta sekä yritysten 108 416,20 euron oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

