Kahdelle vankeutta ja isot korvaukset yrityssalaisuuden rikkomisesta
Kaksikko latasi tuhansia entisen työnantajansa tiedostoja luvatta ja käytti niitä omassa yritystoiminnassaan.
Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut kaksi henkilöä 40 päivän ehdolliseen vankeuteen yrityssalaisuuden rikkomisesta. Lisäksi tuomitut ja heidän perustamansa yritys määrätään yhteisvastuullisesti maksamaan T2H Rakennus oy:lle ja T2H Pirkanmaa oy:lle yhteensä 80 000 euroa hyvityskorvausta sekä yritysten 108 416,20 euron oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.
