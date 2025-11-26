Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Talous Korjausrakentaminen Rakentaminen Yrityskauppa

Korjausrakentajat toteuttivat omistusjärjestelyn

Yhtiöt näkevät yhteistyössä strategista arvoa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 26. marraskuuta 2025, 10:13
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Korjausrakentajat toteuttivat omistusjärjestelyn
Kuvituskuva.

Jyväskyläläinen korjausrakentaja K-S Mestarityö on tullut osakkaaksi samalla alalla Varsinais-Suomessa toimivaan Turun Rakennustiimiin. Samalla myös turkulaisyhtiön työnjohtajat Arttu Friman ja Teemu Lindström ovat tulleet yhtiön osakkaiksi. Turun Rakennustiimin perustajat Jarmo Niitynpää ja Jyrki Friman jatkavat yhtiössä entisissä operatiivisissa rooleissaan ja säilyvät järjestelyn jälkeenkin yhtiön pääomistajina.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Korjausrakentajat toteuttivat omistusjärjestelyn”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset