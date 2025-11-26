Korjausrakentajat toteuttivat omistusjärjestelyn Yhtiöt näkevät yhteistyössä strategista arvoa.

Jyväskyläläinen korjausrakentaja K-S Mestarityö on tullut osakkaaksi samalla alalla Varsinais-Suomessa toimivaan Turun Rakennustiimiin. Samalla myös turkulaisyhtiön työnjohtajat Arttu Friman ja Teemu Lindström ovat tulleet yhtiön osakkaiksi. Turun Rakennustiimin perustajat Jarmo Niitynpää ja Jyrki Friman jatkavat yhtiössä entisissä operatiivisissa rooleissaan ja säilyvät järjestelyn jälkeenkin yhtiön pääomistajina.