Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Suhdanne Rakentaminen Talous

Kysely: 40 prosenttia rakennusalan ammattilaisista kertoo töiden vähentyneen

Enemmistö vastaajista suhtautuu kuitenkin optimistisesti alan tilanteeseen ensi vuonna.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 6. marraskuuta 2025, 9:43
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Kysely: 40 prosenttia rakennusalan ammattilaisista kertoo töiden vähentyneen
Kuvituskuva. Kuva: Liisa Takala

Stark Suomen yritysasiakkailleen teettämään kyselyyn vastanneista 40 prosenttia sanoo rakennus- ja remontointihankkeiden määrän vähentyneen vuoden alusta. Melkein kolmasosa (31 %) vastanneista on tilanteen vuoksi joutunut joko irtisanomaan tai lomauttamaan työntekijöitään tämän vuoden aikana. Kyselyyn vastasi 860 alan ammattilaista ja yrittäjää.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kysely: 40 prosenttia rakennusalan ammattilaisista kertoo töiden vähentyneen”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset