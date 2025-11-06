Kysely: 40 prosenttia rakennusalan ammattilaisista kertoo töiden vähentyneen Enemmistö vastaajista suhtautuu kuitenkin optimistisesti alan tilanteeseen ensi vuonna.

Stark Suomen yritysasiakkailleen teettämään kyselyyn vastanneista 40 prosenttia sanoo rakennus- ja remontointihankkeiden määrän vähentyneen vuoden alusta. Melkein kolmasosa (31 %) vastanneista on tilanteen vuoksi joutunut joko irtisanomaan tai lomauttamaan työntekijöitään tämän vuoden aikana. Kyselyyn vastasi 860 alan ammattilaista ja yrittäjää.