Kysely: 40 prosenttia rakennusalan ammattilaisista kertoo töiden vähentyneen
Enemmistö vastaajista suhtautuu kuitenkin optimistisesti alan tilanteeseen ensi vuonna.
Stark Suomen yritysasiakkailleen teettämään kyselyyn vastanneista 40 prosenttia sanoo rakennus- ja remontointihankkeiden määrän vähentyneen vuoden alusta. Melkein kolmasosa (31 %) vastanneista on tilanteen vuoksi joutunut joko irtisanomaan tai lomauttamaan työntekijöitään tämän vuoden aikana. Kyselyyn vastasi 860 alan ammattilaista ja yrittäjää.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Kysely: 40 prosenttia rakennusalan ammattilaisista kertoo töiden vähentyneen”