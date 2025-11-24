Länsi-Helsingissä saneerataan liki 100-vuotiasta pienkerrostaloa – asialla Bergans Kiinteistöt Urakasta vastaa Kymppirakenne ja pääsuunnittelijana on arkkitehti Maria Ailio.

Helsingin Pitäjänmäessä korjataan vuonna 1927 valmistunut puinen pienkerrostalo uudelleen asumiskäyttöön. Asialla on Bergans Kiinteistöt, joka tuli kohteen omistajaksi vuonna 2021.

Aiemmin muun muassa päiväkotina toimineeseen ja pitkään Helsingin kaupungin omistuksessa olleeseen taloon tulee viisi asuntoa sekä taloyhtiön pyykkitupa ja sauna. Kellariin ja kylmävintille sijoitetaan säilytystiloja asukkaiden käyttöön. Tontti on taloyhtiön oma.

Asunnot valmistuvat näillä näkymin loppukeväällä 2026. Urakasta vastaa Kymppirakenne oy ja pääsuunnittelijana on arkkitehti Maria Ailio.

Pitäjänmäen aseman lähistöllä sijaitsevan talon julkisivu on suojeltu asemakaavassa. Myös sisältä löytyneet alkuperäiset puupeiliovet kunnostetaan ja asennetaan takaisin asuntoihin.

”Ikkunat kunnostetaan puusepänverstaalla Pärnussa. Työstä vastaa Wellington Oü, jolla on meneillään muitakin projekteja Suomessa”, kertoo hankesuunnittelija Saara Laakso Bergans Kiinteistöistä.

Kiinteistöön asennetaan maalämpö ja muutkin talotekniset ratkaisut päivitetään 2020-luvulle.

”Olemme tehneet valintoja käytettävyys ja rakennuslupa mielessämme. Lähtökohtana on ollut asumiskäyttö, ei niinkään entisöinti”, Laakso lisää.