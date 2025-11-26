Lapti ja SSA rakentavat Hoivatiloille kolme hoivakotia Rakentaminen on jo käynnistynyt tonteilla.

Hoivatilat ja Attendo ovat allekirjoittaneet vuokrasopimukset Turkuun, Kuopioon ja Seinäjoelle toteutettavista ikäihmisten hoivakodeista. Hankkeilla on lainvoimaiset rakennusluvat, ja rakentaminen on käynnistynyt tonteilla.