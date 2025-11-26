Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Lapti ja SSA rakentavat Hoivatiloille kolme hoivakotia

Rakentaminen on jo käynnistynyt tonteilla.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 26. marraskuuta 2025, 9:26
Seinäjoelle rakennettava hoivakoti Pikkukäpälä lämpiää maalämmöllä. Kuva: Arco Architecture Company

Hoivatilat ja Attendo ovat allekirjoittaneet vuokrasopimukset Turkuun, Kuopioon ja Seinäjoelle toteutettavista ikäihmisten hoivakodeista. Hankkeilla on lainvoimaiset rakennusluvat, ja rakentaminen on käynnistynyt tonteilla.

