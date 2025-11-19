Lipa-Betoni investoi vähähiilisiin elementteihin – ”Olemme ylpeitä” Yritys käy neuvotteluja ensimmäisistä kohteista.

Betonielementtien valmistaja Lipa-Betoni ottaa käyttöön Carbonaide-teknologian Naarajärven tehtaallaan Etelä-Savossa.

”Olemme ylpeitä voidessamme olla edelläkävijöitä tässä globaalisti merkittävässä muutoksessa”, Lipa- Betonin toimitusjohtaja Satu Lipsanen sanoo.

Naarajärvellä on parhaillaan käynnissä investointihanke, jossa Carbonaiden järjestelmät integroidaan osaksi Lipan koko elementtituotantoa. Työvaiheisiin kuuluvat muun muassa moduulien valmistus, säiliötoimitukset ja järjestelmäasennukset. Näiden jälkeen siirrytään koekäyttöön vuoden 2026 alussa, ja sen jälkeen täyteen tuotantoon.

Betonielementtiteollisuuden teknologiatoimittaja Elematic on kehittänyt Lipa-Betonin tehtaan kuivatustilan oviin tiivistyksen, joka mahdollistaa hiilidioksidin turvallisen käytön tuotannossa.

Teknologia mahdollistaa tiedotteen mukaan hiilidioksidin pysyvän varastoinnin betonielementteihin, vähentää sementin käyttöä ja pienentää tuotannon hiilijalanjälkeä jopa yli 60 prosenttia. Lipa-Betoni tavoittelee teknologialla ensi vaiheessa yli 60 prosentin päästövähenemää voimakkaasti seostetuissa sementeissä ja normaalin tuotantoajan puitteissa.

Investointi kattaa koko tehtaan kapasiteetin, mikä mahdollistaa yrityksen mukaan vähähiilisten elementtien toimitukset myös suuriin rakennuskohteisiin heti koekäyttövaiheen jälkeen. Neuvottelut ensimmäisistä kohteista ovat käynnissä.

Carbonaiden toimitusjohtaja Tapio Vehmas näkee Lipa-Betonin hankkeen tärkeänä ponnahduslautana yrityksen kansainväliselle kasvulle.

“Tämä ensimmäinen tehdasintegraatio on myös merkittävä askel yhteistyössämme Elematicin kanssa, jonka avulla voimme viedä ratkaisumme nopeasti maailman voimakkaimmin kasvaville rakennusmarkkinoille, muun muassa Intiaan, Kiinaan, Lähi-itään ja Ukrainaan.”