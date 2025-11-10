Lujabetonilta iso paalutoimitus Kouvolan datakeskukseen – urakka kääntymässä jo loppusuoralle
Lujabetonilla on paalutuotantoa viidellä eri tehtaalla, joista tuoreimmat investoinnit on tehty Järvenpäähän.
Lujabetoni toimittaa noin 100 kilometriä ja yhteensä noin 765 kuormaa teräsbetonipaaluja Kouvolan datakeskushankkeeseen. Yhtiön mukaan toimitukset ovat jo varsin pitkällä ja tuotannossa on hyödynnetty sen tehdasverkostoa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Lujabetonilta iso paalutoimitus Kouvolan datakeskukseen – urakka kääntymässä jo loppusuoralle”