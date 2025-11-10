Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Infra Rakennustuote

Lujabetonilta iso paalutoimitus Kouvolan datakeskukseen – urakka kääntymässä jo loppusuoralle

Lujabetonilla on paalutuotantoa viidellä eri tehtaalla, joista tuoreimmat investoinnit on tehty  Järvenpäähän.

 

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 10. marraskuuta 2025, 8:57
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Lujabetonilta iso paalutoimitus Kouvolan datakeskukseen – urakka kääntymässä jo loppusuoralle

Lujabetoni toimittaa noin 100 kilometriä ja yhteensä noin 765 kuormaa teräsbetonipaaluja Kouvolan datakeskushankkeeseen.  Yhtiön mukaan toimitukset ovat jo varsin pitkällä ja tuotannossa on hyödynnetty sen tehdasverkostoa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lujabetonilta iso paalutoimitus Kouvolan datakeskukseen – urakka kääntymässä jo loppusuoralle”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset