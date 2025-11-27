Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Lujatalo toteuttaa TA-Yhtiöille kaksi kerrostaloa

Talojen on määrä valmistua alkuvuodesta 2027.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 27. marraskuuta 2025, 10:56
Kuva: Arkkitehtuuripalvelu oy

Lujatalo on allekirjoittanut sopimuksen TA-Yhtiöiden kanssa 53 asunnon vuokrakerrostalohankeen rakentamisesta Tampereen Hatanpäähän. Hanke on osa uutta asuinkorttelia, johon rakentuu useita kerrostaloja Hatanpään arboretumin viereen Pyhäjärven rantamaisemiin.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lujatalo toteuttaa TA-Yhtiöille kaksi kerrostaloa”

