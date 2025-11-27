Lujatalo toteuttaa TA-Yhtiöille kaksi kerrostaloa
Talojen on määrä valmistua alkuvuodesta 2027.
Lujatalo on allekirjoittanut sopimuksen TA-Yhtiöiden kanssa 53 asunnon vuokrakerrostalohankeen rakentamisesta Tampereen Hatanpäähän. Hanke on osa uutta asuinkorttelia, johon rakentuu useita kerrostaloja Hatanpään arboretumin viereen Pyhäjärven rantamaisemiin.
