Lujatalo voitti parkkitalourakan Tampereelta – lähtölaukaus uudelle asuinkorttelille

Rakennustyöt käynnistyvät heti ja pysäköintitalo valmistuu loppuvuodesta 2026.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 17. marraskuuta 2025, 9:23
Pysäköintitalo sijoittuu samalle tontille kahden myöhemmin valmistuvan asuinkerrostalon kanssa. (Kuva: Arkkitehtipalvelu oy)

Lujatalo on valikoitunut Tampereen Hatanpään uuden pysäköintitalon rakentajaksi.

