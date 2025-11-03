Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Maanrakentamisen kustannusnousu jatkui

Vilkas maanrakentaminen näkyy sen kustannuksissa. Sen sijaan rakentamisen yleisessä hintakehityksessä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, mutta hintojen lasku vaikuttaisi taittuneen.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 3. marraskuuta 2025, 6:00
Kuvituskuva. Kuva: Juha Salminen

Rakennuskustannusten lasku vaikuttaisi pysähtyneen, sillä eri panoskustannusten keskimääräiset muutokset ovat tasaantuneet puolen vuoden takaisesta selvityksestä. Tämä käy ilmi Rakennuslehden teettämästä laajasta hintakatsauksesta.

